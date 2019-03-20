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Исследование: 55% всех иностранных студентов в Польше - украинцы

Киев • УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Среди всех иностранных студентов в Польше более половины - 55% составляют украинцы. Кроме того, среди граждан Украины, которые сейчас находятся в Польше, 56% - это мужчины, а 44% - женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио.Польща.

Исследование: 55% всех иностранных студентов в Польше - украинцы

Согласно информации издания, компания Selectivv провела исследование, согласно которому Варшава, Вроцлав, Краков, Познань, Тримисто (Гданьск, Гдыня, Сопот), Люблин, Катовице и Верхнесилезский регион - это места наибольшего сосредоточения украинцев в Польше. В то же время украинцы составляют 55 процентов от всех иностранных студентов, второй крупнейшей группой являются студенты из Беларуси - 8 процентов.

В исследовании также отмечается, что сейчас в Польше находится 56 процентов мужчин и 44 процента женщин. Мужчины преобладают в городах с населением до 100 000 жителей и в меньших населенных пунктах, где они составляют 53 процента граждан Украины. В то же время в крупных городах ситуация противоположная - большинство среди граждан Украины там составляют женщины - 53 процента и 47 процентов мужчин.

По мнению социологов, такое гендерное распределение может быть связано с большим числом рабочих мест в сфере услуг в крупных городах, что продолжает оставаться сферой деятельности женщин: в ресторанах, магазинах, косметических салонах в медицине, а также с занятостью мужчин на физической работе в меньших населенных пунктах - в строительстве, производстве и полеводстве.

Как сообщал УНН, для украинских студентов разработали руководство, как выбрать вуз и специальность.

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