Исследование: 55% всех иностранных студентов в Польше - украинцы

Согласно информации издания, компания Selectivv провела исследование, согласно которому Варшава, Вроцлав, Краков, Познань, Тримисто (Гданьск, Гдыня, Сопот), Люблин, Катовице и Верхнесилезский регион - это места наибольшего сосредоточения украинцев в Польше. В то же время украинцы составляют 55 процентов от всех иностранных студентов, второй крупнейшей группой являются студенты из Беларуси - 8 процентов.

В исследовании также отмечается, что сейчас в Польше находится 56 процентов мужчин и 44 процента женщин. Мужчины преобладают в городах с населением до 100 000 жителей и в меньших населенных пунктах, где они составляют 53 процента граждан Украины. В то же время в крупных городах ситуация противоположная - большинство среди граждан Украины там составляют женщины - 53 процента и 47 процентов мужчин.



По мнению социологов, такое гендерное распределение может быть связано с большим числом рабочих мест в сфере услуг в крупных городах, что продолжает оставаться сферой деятельности женщин: в ресторанах, магазинах, косметических салонах в медицине, а также с занятостью мужчин на физической работе в меньших населенных пунктах - в строительстве, производстве и полеводстве.



Как сообщал УНН, для украинских студентов разработали руководство, как выбрать вуз и специальность.