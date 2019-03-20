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Для студентів розробили порадник, як обрати виш та спеціальність

Київ • УНН

 • 10128 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство освіти і науки та аналітичний центр CEDOS підготували online-порадник для вступників про вибір університету та спеціальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОН.

Для студентів розробили порадник, як обрати виш та спеціальність

Згідно із повідомленням, рекомендації зроблені в цікавому форматі – це чекліст з коментарями. Ви можете ознайомитися з кожним пунктом, відзначити ті поради, якими скористаєтеся під час вибору навчання, та подивитися результат. Система відповість, чи буде ваша інвестиція у навчання вигідною.

Чекліст складається з трьох блоків:

  • Вибір спеціальності: чому важливо перевіряти прохідний та середній бал минулого року, ознайомитися зі змістом програми тощо.
  • Вибір університету: про що запитати нинішніх студентів/студенток вишу, які прохідні бали мають бути в закладі тощо.
  • За кордоном: на які чинники треба зважати, якщо ви вирішили здобувати вищу освіту за межами України.

Нагадаємо, що цього року ЗНО проходитиме з 21 травня до 13 червня, а результати будуть оголошені до 25 червня. Реєстрація електронних кабінетів вступників починається 1 липня, а прийом заяв та документів - 10 липня.

Раніше УНН повідомляв, що від початку реєстрації для участі у ЗНО 2019 року уже зареєструвалось понад 243 тисячі учасників. 

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