Для студентов разработали руководство, как выбрать вуз и специальность
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство образования и науки и аналитический центр CEDOS подготовили online-руководство для поступающих о выборе университета и специальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Согласно сообщению, рекомендации сделаны в интересном формате - это чеклист с комментариями. Вы можете ознакомиться с каждым пунктом, отметить те советы, которыми воспользуетесь при выборе обучения, и посмотреть результат. Система ответит, будет ли ваша инвестиция в обучение выгодной.
Чеклист состоит из трех блоков:
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- Выбор специальности: почему важно проверять проходной и средний балл прошлого года, ознакомиться с содержанием программы и тому подобное.
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- Выбор университета: о чем спросить нынешних студентов/студенток вуза, какие проходные баллы должны быть в заведении и тому подобное.
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- За рубежом: какие факторы нужно учитывать, если вы решили получать высшее образование за пределами Украины.
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Напомним, что в этом году ВНО будет проходить с 21 мая по 13 июня, а результаты будут объявлены до 25 июня. Регистрация электронных кабинетов поступающих начинается 1 июля, а прием заявлений и документов - 10 июля.
Ранее УНН сообщал, что с начала регистрации для участия в ВНО-2019 уже зарегистрировалось более 243 тысяч участников.