Дослідження: 55% усіх іноземних студентів у Польщі – українці

Згідно з інформацією видання, компанія Selectivv провела дослідження, відповідно до якого Варшава, Вроцлав, Краків, Познань, Тримісто (Ґданська, Ґдиня, Сопот), Люблін, Катовіце та Верхньосілезький регіон - це місця найбільшого зосередження українців у Польщі. Водночас українці складають 55 відсотків від усіх іноземних студентів, другою найбільшою групою є студенти з Білорусі - 8 відсотків.

У дослідженні також зазначено, що зараз у Польщі перебуває 56 відсотків чоловіків та 44 відсотки жінок. Чоловіки переважають у містах з населенням до 100 тисяч жителів та в менших населених пунктах, де вони складають 53 відсотка громадян України. Водночас у великих містах ситуація протилежна - більшість серед громадян України там складають жінки - 53 відсотка та 47 відсотків чоловіків.



На думку соціологів,такий гендерний розподіл може бути пов’язаний з більшим числом робочих місць у сфері послуг у великих містах, що надалі залишається сферою діяльності жінок: у ресторанах, крамницях, косметичних салонах у медицині, а також із зайнятістю чоловіків на фізичній роботі у менших населених пунктах - у будівництві, виробництві та рільництві.



Як повідомляв УНН, для українських студентів розробили порадник, як обрати виш та спеціальність.