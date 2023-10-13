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"До сих пор русофил": Борис Джонсон сделал резонансное заявление относительно российской культуры

Киев • УНН

 • 907075 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что до сих пор является русофилом и восхищается российской культурой и цивилизацией, а вот поддержку гражданами рф войны в Украине называет трагедией, передает УНН.

Цитата

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться. Мне очень грустно по поводу того, что происходит сейчас. И будет глупо делать вид, что российский народ не поддерживает эту войну. И это трагедия", — сказал Джонсон в интервью для телемарафона.

Добавим

Что же касается будущего россии, то Джонсон отметил, что "имеет значение, каким будет будущее Украины".

"Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", — резюмировал Джонсон.

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