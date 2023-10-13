"Досі русофіл": Боріс Джонсон зробив резонансну заяву щодо російської культури

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"Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися. Мені дуже сумно щодо того, що відбувається зараз. І буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну. І це трагедія", — сказав Джонсон в інтерв'ю для телемарафону.

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Що ж стосується майбутнього росії, то Джонсон зауважив, що "має значення, яким буде майбутнє України".

"Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", — резюмував Джонсон.