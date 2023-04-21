Дожди с грозами и до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня

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06:00 • 835 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 87108 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 121359 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 114512 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 113907 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105669 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100852 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня по Украине пройдут дожди, местами - грозы, температура воздуха днем достигнет 15-19 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 21 апреля в южной части, центральных и восточных областях умеренный дождь, днем на юго-востоке местами грозы; на остальной территории местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 10-15°, на Закарпатье до 19°.

На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 12-14°.

Украинские Национальные Новости

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