Дожди с грозами и до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня по Украине пройдут дожди, местами - грозы, температура воздуха днем достигнет 15-19 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 21 апреля в южной части, центральных и восточных областях умеренный дождь, днем на юго-востоке местами грозы; на остальной территории местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°, днем 10-15°, на Закарпатье до 19°.
На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 12-14°.