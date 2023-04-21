Дожди с грозами и до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 21 апреля в южной части, центральных и восточных областях умеренный дождь, днем на юго-востоке местами грозы; на остальной территории местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 10-15°, на Закарпатье до 19°.

На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 12-14°.