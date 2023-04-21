Дощі з грозами і до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні по Україні дощитиме, подекуди - грози, температура повітря вдень сягатимя 15-19 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 21 квітня у південній частині, центральних та східних областях помірний дощ, вдень на південному сході подекуди грози; на решті території місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°, на Закарпатті до 19°.
На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.
Погода у столичному регоіні
На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 12-14°.