Дожди на части Украины и жара до 36°: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Сегодня на Левобережье Украины ожидаются дожди, в течение суток по стране температура будет колебаться от 13 до 36 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
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"22 июля на Левобережье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°; днем 22-27°, в западных и южных областях 28-33°, на Закарпатье до 36°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°; днем 22-27°, в Киеве ночью 15-17°, днем около 25°.