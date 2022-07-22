Дожди на части Украины и жара до 36°: прогноз погоды на сегодня

Цитата

"22 июля на Левобережье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°; днем 22-27°, в западных и южных областях 28-33°, на Закарпатье до 36°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°; днем 22-27°, в Киеве ночью 15-17°, днем около 25°.