Дощі на частині України та спека до 36°: прогноз погоди на сьогодні

Цитата

"22 липня на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 22-27°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті до 36°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 22-27°, у Києві вночі 15-17°, вдень близько 25°.