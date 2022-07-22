Дощі на частині України та спека до 36°: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні на Лівобережжі України очікуються дощі, протягом доби по країні температура коливатиметься у межах від 13 до 36 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"22 липня на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер переважно північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°; вдень 22-27°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті до 36°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 22-27°, у Києві вночі 15-17°, вдень близько 25°.