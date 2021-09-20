Дожди на большей части территории Украины и до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Дожди сегодня ожидаются на большей части территории Украины. Температура воздуха не будет превышать 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу от синоптиков, 20 сентября в Украине небольшой дождь, только в южных областях без осадков.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в южных и восточных областях ночью 7-12°, днем 15-20°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области утром и днем небольшой дождь. Температура ночью 6-9°, днем 10-13°.
Добавим
Сегодня, 20 сентября, отмечают Всемирный день риса, а верующие чтят память преподобного Луки Глибокореченського.