Дощі на більшості території України та до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дощі сьогодні очікуються на більшості території України. Температура повітря не перевищуватиме 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом від синоптиків, 20 вересня в Україні невеликий дощ, лише у південних областях без опадів.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у південних та східних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині вранці та вдень невеликий дощ. Температура вночі 6-9°, вдень 10-13°.
Додамо
Сьогодні, 20 вересня, відзначають Всесвітній день рису, а віряни вшановують пам’ять преподобного Луки Глибокореченського.