20 вересня відзначають Всесвітній день рису

Всесвітній день рису

Незамінний продукт для приготування плову, ризото, супів, паельї, різних закусок, оцту, вина, десертів та ще безлічі страв і напоїв — це, звісно, рис. І якщо для європейців рис — це просто один з багатьох їстівних злаків, то для більш ніж половини населення світу, включно з усіма мешканцями Східної та Південно-Східної Азії, він є основним у харчуванні — в цих краях стравами з рису харчуються двічі або тричі на день. Не дивно, що споживання рису сформувало особливу культуру, а його виробництво має неабияке значення для економіки багатьох держав. Звісно, люди не змогли обійти своєю увагою цей поширений і водночас унікальний за властивостями продукт, тому заснували Всесвітній день рису, який щороку відзначається 20 вересня.

Суперечки щодо походження рису серед археологів і ботаніків тривають давно, проте найпоширенішою є думка, що вирощувати цю культуру почали в центральних областях Китаю, вздовж берегів річки Янцзи. На користь цієї версії свідчать унікальні рисові зерна віком 7000 років, знайдені на цій території. З Китаю злак потрапив до Індії, Індонезії, Кореї і Японії, а пізніше про нього дізналися європейці і мешканці Північної та Південної Америки.

Релігійні свята

20 вересня православні віряни вшановують преподобного Луку Глибокоречінського, який жив в 10 столітті в Каппадокії.

Святий Лука був родом з міста Каппадокії. Він увійшов в історію як третій ігумен Спасової обителі, яку прозвали в народі “Глибокі річки”. Всі мешканці монастиря вели аскетичний спосіб життя і дотримувалися постійний пост, що межує з голодуванням. Щоденною турботою ченців було поширення слова Божого серед людей. Святий Лука вирізнявся від інших особливою побожністю і справедливістю.

У понеділок, 20 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Лука, Макар.