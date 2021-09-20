20 сентября отмечается Всемирный день риса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сегодня, 20 сентября, отмечают Всемирный день риса, а верующие чтят память преподобного Луки Глибокореченського, пишет УНН.
Всемирный день риса
Незаменимый продукт для приготовления плова, ризотто, супов, паэльи, различных закусок, уксуса, вина, десертов и еще множества блюд и напитков — это, конечно, рис. И если для европейцев рис — это просто один из многих съедобных злаков, то для более чем половины населения мира, включая все жителями Восточной и Юго-Восточной Азии, он является основным в питании — в этих краях блюдами из риса питаются дважды или трижды в день. Неудивительно, что потребление риса сформировало особую культуру, а его производство имеет большое значение для экономики многих государств. Конечно, люди не смогли обойти своим вниманием этот распространенный и одновременно уникальный по свойствам продукт, поэтому основали Всемирный день риса, который ежегодно отмечается 20 сентября.
Споры о происхождении риса среди археологов и ботаников продолжаются давно, однако наиболее распространенным является мнение, что выращивать эту культуру начали в центральных областях Китая, вдоль берегов реки Янцзы. В пользу этой версии свидетельствуют уникальные рисовые зерна возрастом 7000, найденные на этой территории. Из Китая злак попал в Индии, Индонезии, Корее и Японии, а позже о нем узнали европейцы и жители Северной и Южной Америки.
Религиозные праздники
20 сентября православные верующие чествуют преподобного Луку Глибокоречинского, который жил в 10 веке в Каппадокии.
Святой Лука был родом из города Каппадокии. Он вошел в историю как третий игумен Спасовой обители, прозванной в народе “Глубокие реки”. Все жители монастыря вели аскетический образ жизни и придерживались постоянный пост, граничит с голоданием. Ежедневной заботой монахов было распространение слова Божьего среди людей. Святой Лука отличался от других особой набожностью и справедливостью.
В понедельник, 20 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Иван, Лука, Макар.