Дожди, грозы и заморозки: что синоптики обещают на 23 апреля

По информации синоптиков, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8°, на побережье морей и на Закарпатье 9-12° тепла, в западных, Сумской и Черниговской областях местами заморозки 0-2 °, днем ​​13-18° тепла, в западной и местами в южной части 19-24°, в восточных областях и на севере Левобережья 8-13°", - говорится в сообщении.

А вот 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5°.

Напомним, 21 апреля на большей части территории Украины без существенных осадков.