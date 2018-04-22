Дожди, грозы и заморозки: что синоптики обещают на 23 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Завтра, 23 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в восточных областях, вечером и на крайнем западе страны небольшой дождь, местами гроза, а вот в западных, Черниговской и Сумской областях ожидаются заморозки, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
По информации синоптиков, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
"Температура ночью 3-8°, на побережье морей и на Закарпатье 9-12° тепла, в западных, Сумской и Черниговской областях местами заморозки 0-2 °, днем 13-18° тепла, в западной и местами в южной части 19-24°, в восточных областях и на севере Левобережья 8-13°", - говорится в сообщении.
А вот 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5°.
Напомним, 21 апреля на большей части территории Украины без существенных осадков.