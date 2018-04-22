Дощі, грози і заморозки: що синоптики обіцяють на 23 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Завтра, 23 квітня, в Україні без опадів, лише вдень у східних областях, ввечері і на крайньому заході країни невеликий дощ, подекуди гроза, а от у західних, Чернігівській та Сумській областях очікуються заморозки, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
За інформацією синоптиків, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
"Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів та в Закарпатті 9-12° тепла, у західних, Сумській та Чернігівській областях місцями заморозки 0-2°, вдень 13-18° тепла, у західній та місцями в південній частині 19-24°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 8-13°", - йдеться у повідомленні.
А от 24 квітня на Лівобережжі на ґрунті та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-5°.
Нагадаємо, 21 квітня на більшості території України без істотних опадів.