Дождь "библейских масштабов": Форт-Лодердейл во Флориде залило рекордными осадками
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Более 60 см дождя привели к остановке Форт-Лодердейла в среду, закрытию городского аэропорта, остановке водителей на затопленных улицах, приостановке железнодорожного сообщения и затоплению аварийно-спасательных служб. Об этом информирует ABC News, пишет УНН.
Детали
Водители, попавшие в наводнение, завалили офис шерифа округа Броуард звонками в службу экстренной помощи. В офисе посоветовали застрявшим жителям не звонить в их офис, предложив вместо этого «вызвать компанию по эвакуации».
Внезапное наводнение в среду и постоянные дожди стали неожиданностью для многих местных жителей, несмотря на то, что штат привык к ежедневным ливням и сильным ветрам от ураганов.
Согласно предварительному отчету Национальной метеорологической службы, город был затоплен под 66 см дождя менее чем за 24 часа, установив новый рекорд для 24-часового дождя в штате.
В Форт-Лодердейле объявлено чрезвычайное положение.
Из-за сильного и концентрированного дождя государственные школы округа Броуард закрылись в четверг. Погода также заставила международный аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд приостановить полеты. Въезды и выезды наземного транспорта из-за затопления стали «непроходимыми».