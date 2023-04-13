Дощ "біблійних масштабів": Форт-Лодердейл у Флориді залило рекордними опадами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Понад 60 см дощу призвели до зупинки Форт-Лодердейла в середу, закриття міського аеропорту, зупинки водіїв на затоплених вулицях, призупинення залізничного сполучення та затоплення аварійно-рятувальних служб. Про це інформує ABC News, пише УНН.
Деталі
Водії, що потрапили в повені, завалили офіс шерифа округу Броуард дзвінками до служби екстреної допомоги. В офісі порадили мешканцям, що застрягли, не дзвонити в їхній офіс, запропонувавши натомість «викликати компанію з евакуації».
Раптова повінь у середу та постійні дощі стали несподіванкою для багатьох місцевих жителів, незважаючи на те, що штат звик до щоденних злив і сильних вітрів від ураганів.
Згідно з попереднім звітом Національної метеорологічної служби, місто було затоплено під 66 см дощу менш ніж за 24 години, встановивши новий рекорд для 24-годинного дощу у штаті.
У Форт-Лодердейлі оголошено надзвичайний стан.
Через сильний і концентрований дощ державні школи округу Броуард закрилися в четвер. Погода також спонукала міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд призупинити польоти. В'їзди та виїзди наземного транспорту через затоплення стали «непрохідними».