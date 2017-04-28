Дорожную разметку в Киевской области два года наносила компания, которую подозревают в финансовых махинациях

Так, ГП "Киевское дорожное управление" в течение отчетного периода выполнило работ на сумму 26 млн 288,4 тыс. грн. В то же время, ЧП "Автомагистраль", которое подозревают в финансовых махинациях, выполнило работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования в Киевской области на 6 млн 946,9 тыс. грн.

В службе автомобильных дорог в Киевской области также сообщили, что гарантийный срок дорожной разметки, выполненной краской, согласно нормативным документам, составляет 6 месяцев, после чего необходимо осуществлять ее обновления, которое планируется проводить в текущем году в весенне-летний период.