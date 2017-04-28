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Дорожную разметку в Киевской области два года наносила компания, которую подозревают в финансовых махинациях

Киев • УНН

 • 13754 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В течение 2015-2016 годов в Киевской области работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования выполняли ГП "Киевское дорожное управление" и ЧП "Автомагистраль". Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в службе автомобильных дорог в Киевской области.

Дорожную разметку в Киевской области два года наносила компания, которую подозревают в финансовых махинациях

Так, ГП "Киевское дорожное управление" в течение отчетного периода выполнило работ на сумму 26 млн 288,4 тыс. грн. В то же время, ЧП "Автомагистраль", которое подозревают в финансовых махинациях, выполнило работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования в Киевской области на 6 млн 946,9 тыс. грн.

В службе автомобильных дорог в Киевской области также сообщили, что гарантийный срок дорожной разметки, выполненной краской, согласно нормативным документам, составляет 6 месяцев, после чего необходимо осуществлять ее обновления, которое планируется проводить в текущем году в весенне-летний период.

Украинские Национальные Новости

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