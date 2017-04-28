Дорожню розмітку на Київщині два роки наносила компанія, яку підозрюють у фінансових махінаціях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Протягом 2015-2016 років у Київській області роботи по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки на автомобільних дорогах загального користування виконували ДП “Київське дорожнє управління” та ПП “Автомагістраль”. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у службі автомобільних доріг у Київській області.
Так, ДП “Київське дорожнє управління” протягом звітного періоду виконало робіт на суму 26 млн 288,4 тис. грн. Водночас, ПП “Автомагістраль”, яке підозрюють у фінансових махінаціях, виконало робіт по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки на автомобільних дорогах загального користування в Київській області на 6 млн 946,9 тис. грн.
У службі автомобільних доріг у Київській області також поінформували, що гарантійний термін дорожньої розмітки, виконаної фарбою, згідно нормативних документів, становить 6 місяців, після чого необхідно здійснювати її поновлення, яке планується проводити у поточному році у весняно-літній період.