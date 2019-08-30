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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122942 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120430 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125537 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151001 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150590 просмотра

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Актуальное
Дорогу на Мариуполь планируют построить до 18 октября — Гончарук

Дорогу на Мариуполь планируют построить до 18 октября — Гончарук

Киев  •  УНН

 • 13903 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Дорогу на Мариуполь планируют открыть до начала форума, который планируется на 18 октября. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время общения с журналистами в пятницу, передает УНН.

“В этом году для нас невероятно важно построить дорогу на Мариуполь. Помимо всего прочего это для нас, в плане дорог в этом году, задача номер один”, — сказал Гончарук.

По его словам этот город сейчас находится в логистическом острове и чтобы доехать до него стоит потратить чуть ли не сутки.

“Мы планируем провести инвестиционный форум в октябре в Мариуполе. Предварительная дата 18 октября. К этой дате мы планируем открыть туда дорогу. Уже месяц там идет строительство и днем и ночью”, — сказал Гончарук.

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Напомним, Украина получила финансирование в размере 64 млн евро на строительство завода в Мариуполе по производству питьевой воды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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