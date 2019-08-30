Дорогу на Маріуполь планують побудувати до 18 жовтня — Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Дорогу на Маріуполь планують відкрити до початку форуму, який планується на 18 жовтня. Про це повідомив новопризначений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час спілкування із журналістами у п’ятницю, передає УНН.
“В цьому році для нас неймовірно важливо побудувати дорогу на Маріуполь. Окрім всього іншого це для нас, в плані доріг в цьому році, завдання номер один”, — сказав Гончарук.
За його словами це місто зараз знаходиться в логістичному острові і щоб доїхати до нього варто витратити чи не добу.
“Ми плануємо провести інвестиційний форум в жовтні в Маріуполі. Попередня дата 18 жовтня. До цієї дати ми плануємо відкрити туди дорогу. Уже місяць там триває будівництво і вдень і вночі”, — сказав Гончарук.
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Нагадаємо, Україна отримала фінансування у розмірі 64 млн євро на будівництво заводу в Маріуполі з виробництва питної води.