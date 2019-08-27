У Маріуполі за 64 млн євро побудують завод з виробництва питної води
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Україна отримала фінансування у розмірі 64 млн євро на будівництво заводу в Маріуполі з виробництва питної води. Про це повідомила заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вікторія Вороніна під час презентації результатів діяльності МінТОТ у вівторок, передає кореспондент УНН.
“Завдяки нашій роботі з Французьким урядом і з Маріупольською міською радою було отримано фінансування 64 млн євро для будівництва заводу в Маріуполі з виробництва питної води. Відповідна угода була підписана наприкінці 2018 року”, — сказала Вороніна.
За її словами, зараз активно відбувається проектування цього нового заводу, готується технічна документація, працюють французькі експерти, щоб в Маріуполі було належне водопостачання і були додаткові джерела водопостачання.
Нагадаємо, протягом останніх трьох років водопостачанням було забезпечено близько 3,7 млн осіб на підконтрольній та окупованій території на Донбасі.