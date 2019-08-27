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За три роки водопостачанням на Донбасі забезпечено близько 3,7 млн осіб – МінТОТ

За три роки водопостачанням на Донбасі забезпечено близько 3,7 млн осіб – МінТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом останніх трьох років водопостачанням було забезпечено близько 3,7 млн осіб на підконтрольній та окупованій території на Донбасі. Про це повідомила заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вікторія Вороніна під час презентації результатів діяльності МінТОТ у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Протягом трьох років була надана допомога підприємствам водопостачання, сума цієї допомоги близько 300 млн грн. За нашої координації було побудовано водонапірну вежу в Луганській області, відновлено магістральні водогони – 7 водогонів. Відремонтовано та реконструйовано 2 насосні станції поблизу лінії розмежування. Забезпечено водопостачанням близько 3,7 млн осіб на підконтрольній та окупованій території", - сказала Вороніна.

Нагадаємо, урядом України внесено зміни, які дозволять фінансувати заходи з надання тимчасового житла для ВПО та облаштування центрів надання адміністративних послуг у співвідношенні: 70/30.

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