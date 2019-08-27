За три года водоснабжением в Донбассе обеспечено около 3,7 млн человек — МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В течение последних трех лет водоснабжением было обеспечено около 3,7 млн человек в подконтрольной и оккупированной территории на Донбассе. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виктория Воронина во время презентации результатов деятельности МинВОТ во вторник, передает корреспондент УНН.
"В течение трех лет была оказана помощь предприятиям водоснабжения, сумма этой помощи около 300 млн грн. По нашей координации было построено водонапорную башню в Луганской области, восстановлено магистральные водопроводы - 7 водопроводов. Отремонтировано и реконструировано 2 насосные станции вблизи линии разграничения. Обеспечена водоснабжением около 3,7 млн человек в подконтрольной и оккупированной территории", - сказала Воронина.
Напомним, правительством Украины внесены изменения, которые позволят финансировать мероприятия по предоставлению временного жилья для ВПО и обустройства центров предоставления административных услуг в соотношении: 70/30.