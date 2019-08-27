За три года водоснабжением в Донбассе обеспечено около 3,7 млн человек — МинВОТ

"В течение трех лет была оказана помощь предприятиям водоснабжения, сумма этой помощи около 300 млн грн. По нашей координации было построено водонапорную башню в Луганской области, восстановлено магистральные водопроводы - 7 водопроводов. Отремонтировано и реконструировано 2 насосные станции вблизи линии разграничения. Обеспечена водоснабжением около 3,7 млн человек в подконтрольной и оккупированной территории", - сказала Воронина.

Напомним, правительством Украины внесены изменения, которые позволят финансировать мероприятия по предоставлению временного жилья для ВПО и обустройства центров предоставления административных услуг в соотношении: 70/30.