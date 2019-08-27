В Мариуполе за 64 млн евро построят завод по производству питьевой воды
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украина получила финансирование в размере 64 млн евро на строительство завода в Мариуполе по производству питьевой воды. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виктория Воронина во время презентации результатов деятельности МинВОТ во вторник, передает корреспондент УНН.
“Благодаря нашей работе с Французским правительством и с Мариупольским городским советом было получено финансирование 64 млн евро для строительства завода в Мариуполе по производству питьевой воды. Соответствующее соглашение было подписано в конце 2018 года”, — сказала Воронина.
По ее словам, сейчас активно происходит проектирования этого нового завода, готовится техническая документация, работают французские эксперты, чтобы в Мариуполе было надлежащее водоснабжение и были дополнительные источники водоснабжения.
Напомним, в течение последних трех лет водоснабжением было обеспечено около 3,7 млн человек в подконтрольной и оккупированной территории на Донбассе.