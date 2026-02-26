Дорофеева перепела хит группы "ADAM" в шоу Тины Кароль
Киев • УНН
Надя Дорофеева представила новое прочтение песни "Повільно" группы ADAM в проекте Тины Кароль "Дом звукозаписи". Выступление посвятили памяти фронтмена Михаила Клименко, который умер в конце 2025 года.
Детали
По концепции программы, приглашенные артисты выбирают песню, которая имеет особый и личный смысл. На этот раз выбор остановили на "Повільно" — композиции, которая стала знаковой для украинской сцены и для самой Дорофеевой. Трек получил новое звучание: его исполнили в женской интерпретации под сопровождение Академического хора и симфонического оркестра Украинского радио, отказавшись от клавишной основы оригинала.
Передо мной стояла ответственная задача: исполнить "Повільно" по-женски, но так же искренне, как Миша исполнял все свои песни. О Мише всегда все говорили с улыбкой и теплом, потому что такие искренние и светлые люди, как он — настоящая редкость. Я навсегда запомню его именно таким
Работа над новой аранжировкой велась совместно с музыкантами Михаилом Бирченко и Евгением Пугачевым — участниками Hyphen Dash и представителями джазового движения FUSION JAMS. Интересное симфоническое звучание придало песне камерный и драматический характер.
Помимо музыкальной составляющей, выпуск содержал откровенный разговор о творческом пути Дорофеевой — от участия в детских конкурсах до формирования сольного проекта и работы ко-продюсером собственного материала. Также зрителям продемонстрировали ранее неопубликованные архивные кадры выступления ADAM на праздновании дня рождения артистки.
