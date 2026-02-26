$43.240.02
Эксклюзив
16:20 • 838 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 3008 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 6636 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 15624 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 13131 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 64598 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 37848 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 48969 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62527 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53425 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзивы
Дорофеева перепела хит группы "ADAM" в шоу Тины Кароль

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Надя Дорофеева представила новое прочтение песни "Повільно" группы ADAM в проекте Тины Кароль "Дом звукозаписи". Выступление посвятили памяти фронтмена Михаила Клименко, который умер в конце 2025 года.

Дорофеева перепела хит группы "ADAM" в шоу Тины Кароль

Первый эпизод второго сезона авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи" удивил и тронул всех украинцев. Гостьей выпуска была известная артистка Надя Дорофеева, которая представила новое прочтение композиции "Повільно" группы ADAM. Выступление посвятили памяти фронтмена коллектива Михаила Клименко, который умер в конце 2025 года в возрасте 38 лет, передает УНН.

Детали

По концепции программы, приглашенные артисты выбирают песню, которая имеет особый и личный смысл. На этот раз выбор остановили на "Повільно" — композиции, которая стала знаковой для украинской сцены и для самой Дорофеевой. Трек получил новое звучание: его исполнили в женской интерпретации под сопровождение Академического хора и симфонического оркестра Украинского радио, отказавшись от клавишной основы оригинала.

Передо мной стояла ответственная задача: исполнить "Повільно" по-женски, но так же искренне, как Миша исполнял все свои песни. О Мише всегда все говорили с улыбкой и теплом, потому что такие искренние и светлые люди, как он — настоящая редкость. Я навсегда запомню его именно таким 

- рассказала певица.

Работа над новой аранжировкой велась совместно с музыкантами Михаилом Бирченко и Евгением Пугачевым — участниками Hyphen Dash и представителями джазового движения FUSION JAMS. Интересное симфоническое звучание придало песне камерный и драматический характер.

Помимо музыкальной составляющей, выпуск содержал откровенный разговор о творческом пути Дорофеевой — от участия в детских конкурсах до формирования сольного проекта и работы ко-продюсером собственного материала. Также зрителям продемонстрировали ранее неопубликованные архивные кадры выступления ADAM на праздновании дня рождения артистки.

Лидер группы ADAM Михаил Клименко умер после длительного лечения07.12.25, 14:10 • 6454 просмотра

Станислав Кармазин

Культура