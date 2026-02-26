Дорофєєва переспівала хіт гурту "ADAM" у шоу Тіни Кароль

$43.240.02
Ексклюзив
16:20 • 942 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 3134 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 6726 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 15696 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 13170 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 64833 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 37944 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49007 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62558 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53443 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву26 лютого, 07:08 • 9654 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 34394 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 33701 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 33941 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 12767 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 15696 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 12791 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 64833 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 64857 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 69802 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Веревський
Руслан Стефанчук
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Сумська область
Швеція
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 33726 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 47779 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 50488 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 55522 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 55478 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

Дорофєєва переспівала хіт гурту "ADAM" у шоу Тіни Кароль

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Надя Дорофєєва представила нове прочитання пісні "Повільно" гурту ADAM у проєкті Тіни Кароль "Дім звукозапису". Виступ присвятили пам'яті фронтмена Михайла Клименка, який помер наприкінці 2025 року.

Дорофєєва переспівала хіт гурту "ADAM" у шоу Тіни Кароль

Перший епізод другого сезону авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" здивував та зворушив всіх українців. Гостею випуску була відома артистка Надя Дорофєєва, яка представила нове прочитання композиції "Повільно" гурту ADAM. Виступ присвятили пам’яті фронтмена колективу Михайла Клименка, який помер наприкінці 2025 року у віці 38 років, передає УНН.

Деталі

За концепцією програми, запрошені артисти обирають пісню, що має особливий та особистий сенс. Цього разу вибір зупинили на "Повільно" — композиції, яка стала знаковою для української сцени та для самої Дорофєєвої. Трек отримав нове звучання: його виконали у жіночій інтерпретації під супровід Академічного хору та симфонічного оркестру Українського радіо, відмовившись від клавішної основи оригіналу.

Переді мною стояла відповідальна задача: виконати "Повільно" по-жіночому, але так само щиро, як Міша виконував усі свої пісні. Про Мішу завжди всі говорили з посмішкою та теплом, бо такі щирі й світлі люди, як він — справжня рідкість. Я назавжди запамʼятаю його саме таким 

- розповіла співачка.

Робота над новим аранжуванням велася спільно з музикантами Михайлом Бірченком та Євгеном Пугачовим — учасниками Hyphen Dash і представниками джазового руху FUSION JAMS. Цікаве симфонічне звучання додало пісні камерного і драматичного характеру.

Окрім музичної складової, випуск містив відверту розмову про творчий шлях Дорофєєвої — від участі в дитячих конкурсах до формування сольного проєкту та роботи ко-продюсеркою власного матеріалу. Також глядачам продемонстрували раніше неопубліковані архівні кадри виступу ADAM на святкуванні дня народження артистки.

Лідер гурту ADAM Михайло Клименко помер після тривалого лікування07.12.25, 14:10 • 6454 перегляди

Станіслав Кармазін

Культура