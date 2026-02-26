Дорофєєва переспівала хіт гурту "ADAM" у шоу Тіни Кароль
Київ • УНН
Перший епізод другого сезону авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" здивував та зворушив всіх українців. Гостею випуску була відома артистка Надя Дорофєєва, яка представила нове прочитання композиції "Повільно" гурту ADAM. Виступ присвятили пам’яті фронтмена колективу Михайла Клименка, який помер наприкінці 2025 року у віці 38 років, передає УНН.
Деталі
За концепцією програми, запрошені артисти обирають пісню, що має особливий та особистий сенс. Цього разу вибір зупинили на "Повільно" — композиції, яка стала знаковою для української сцени та для самої Дорофєєвої. Трек отримав нове звучання: його виконали у жіночій інтерпретації під супровід Академічного хору та симфонічного оркестру Українського радіо, відмовившись від клавішної основи оригіналу.
Переді мною стояла відповідальна задача: виконати "Повільно" по-жіночому, але так само щиро, як Міша виконував усі свої пісні. Про Мішу завжди всі говорили з посмішкою та теплом, бо такі щирі й світлі люди, як він — справжня рідкість. Я назавжди запамʼятаю його саме таким
Робота над новим аранжуванням велася спільно з музикантами Михайлом Бірченком та Євгеном Пугачовим — учасниками Hyphen Dash і представниками джазового руху FUSION JAMS. Цікаве симфонічне звучання додало пісні камерного і драматичного характеру.
Окрім музичної складової, випуск містив відверту розмову про творчий шлях Дорофєєвої — від участі в дитячих конкурсах до формування сольного проєкту та роботи ко-продюсеркою власного матеріалу. Також глядачам продемонстрували раніше неопубліковані архівні кадри виступу ADAM на святкуванні дня народження артистки.
