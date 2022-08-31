Помощь почти на 47 млн евро: Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы

Цитата

"Правительство дарит седьмой военный пакет Украине с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 миллионов шведских крон (почти 47 млн евро – ред.). Это не последний пакет. Управление материального обеспечения обороны (FMV) и Вооруженные силы оценят возможность предоставления Швецией артиллерии Archer, противовоздушной обороны RBS70 и т.д. Швеция стоит вместе с Украиной", – написала Анн Линде.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и министом иностранных дел Анн Линде перечислил оружие, которое сейчас необходимо Украине для отпора российским войск.