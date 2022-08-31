Допомога майже на 47 млн євро: Швеція передасть Україні артилерійські боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Швеція підготувала для України сьомий пакет військової допомоги – він містить артилерійські боєприпаси майже на 47 млн євро. Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, інформує УНН.
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"Уряд дарує сьомий військовий пакет Україні з артилерійськими боєприпасами на суму 500 мільйонів шведських крон (майже 47 млн євро – ред.). Це не останній пакет. Управління матеріального забезпечення оборони (FMV) і Збройні сили оцінять можливість надання Швецією артилерії Archer, протиповітряної оборони RBS70 тощо. Швеція стоїть разом із Україною", – написала Анн Лінде.
Нагадаємо
Глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу з прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон та міністеркою закордонних справ Анн Лінде перерахував зброю, яка наразі необхідна Україні для відсічі російських військ.