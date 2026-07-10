"Допелась" - Гончаренко вызвал Олю Полякову на заседание ВСК Верховной Рады
Киев • УНН
Певица Оля Полякова сообщила, что получила официальное приглашение на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Документ подписал глава ВСК Алексей Гончаренко, причина вызова неизвестна.
Украинская певица Оля Полякова сообщила, что получила официальное приглашение принять участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Соответствующий документ артистка опубликовала в посте в Instagram, передает УНН.
Детали
Оля Полякова обнародовала скриншот официального приглашения в сторис в Instagram, а прокомментировала кратко и иронично.
Допелась…
Согласно документу, 13 июля артистку приглашают принять участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для дачи показаний или объяснений. Подтвердить свое участие Полякова должна до 10 июля. Документ подписан главой ВСК ВР и народным депутатом Алексеем Гончаренко.
В документе говорится о том, что Временная следственная комиссия занимается расследованием возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства, а также соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. По какой причине на заседание вызвали именно Олю Полякову - на данный момент не известно.
Напомним
Певица Оля Полякова представила новую песню "Ча-Ча", которая стала официальным саундтреком к романтической комедии "Когда ты разведешься?". Трек доступен на YouTube и всех стриминговых сервисах.