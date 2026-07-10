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"Допелась" - Гончаренко вызвал Олю Полякову на заседание ВСК Верховной Рады

Киев • УНН

 • 2490 просмотра

Певица Оля Полякова сообщила, что получила официальное приглашение на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Документ подписал глава ВСК Алексей Гончаренко, причина вызова неизвестна.

"Допелась" - Гончаренко вызвал Олю Полякову на заседание ВСК Верховной Рады
Фото: www.instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова сообщила, что получила официальное приглашение принять участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Соответствующий документ артистка опубликовала в посте в Instagram, передает УНН.

Детали

Оля Полякова обнародовала скриншот официального приглашения в сторис в Instagram, а прокомментировала кратко и иронично.

Допелась…

- написала певица.

Согласно документу, 13 июля артистку приглашают принять участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для дачи показаний или объяснений. Подтвердить свое участие Полякова должна до 10 июля. Документ подписан главой ВСК ВР и народным депутатом Алексеем Гончаренко.

В документе говорится о том, что Временная следственная комиссия занимается расследованием возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства, а также соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. По какой причине на заседание вызвали именно Олю Полякову - на данный момент не известно.

Напомним

Певица Оля Полякова представила новую песню "Ча-Ча", которая стала официальным саундтреком к романтической комедии "Когда ты разведешься?". Трек доступен на YouTube и всех стриминговых сервисах.

Алла Киосак

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