Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек
Киев • УНН
В Мирнограде Донецкой области сильный ветер сорвал крышу со школы, а в Торецке в результате российского обстрела один человек получил ранения.
Сильный ветер сорвал кровлю на школе в Мирнограде Донецкой области. В результате российских обстрелов за прошедшие сутки один человек в Торецке получил ранения. Утром Авдеевка подверглась ракетному удару рф. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, пишет УНН.
В результате непогоды в Мирнограде сорвало кровлю на школе
Обстрелы рф
На Донецком направлении в Марьинской громаде за прошедшие сутки российские военные обстреляли Красногоровку, Новомихайловку и Константиновку. В Курахово в зоне поражения была промзона, обстреляны Кураховка и Горняк.
На утро Авдеевка подверглась ракетному удару врага и обстрелам из Градов и артиллерии.
На Горловском направлении один человек был ранен в Торецке. В городе из-за обстрелов оккупантов повреждены 10 домов, 5 админзданий и 2 инфраструктурных объекта. В Часовоярской громаде повреждены частный дом и 2 нежилых сооружения. В Соледарской громаде обстреляны Раздоловка, Васюковка и Миньковка.
На Лисичанском направлении обстреляна Серебрянка Северской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.
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