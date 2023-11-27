Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек

Сильный ветер сорвал кровлю на школе в Мирнограде Донецкой области. В результате российских обстрелов за прошедшие сутки один человек в Торецке получил ранения. Утром Авдеевка подверглась ракетному удару рф. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, пишет УНН.

В результате непогоды в Мирнограде сорвало кровлю на школе - написал Мороз в Telegram.

Обстрелы рф

На Донецком направлении в Марьинской громаде за прошедшие сутки российские военные обстреляли Красногоровку, Новомихайловку и Константиновку. В Курахово в зоне поражения была промзона, обстреляны Кураховка и Горняк.

На утро Авдеевка подверглась ракетному удару врага и обстрелам из Градов и артиллерии.

На Горловском направлении один человек был ранен в Торецке. В городе из-за обстрелов оккупантов повреждены 10 домов, 5 админзданий и 2 инфраструктурных объекта. В Часовоярской громаде повреждены частный дом и 2 нежилых сооружения. В Соледарской громаде обстреляны Раздоловка, Васюковка и Миньковка.

На Лисичанском направлении обстреляна Серебрянка Северской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне ударили 97 раз по Запорожской области, совершили 9 БПЛА-атак