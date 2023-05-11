Донецкая область: оккупанты убили трех гражданских, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. За минувшие сутки, 10 мая, российские оккупанты убили трех жителей Донецкой области, еще двое получили ранения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Telegram.
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"За 10 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области - 2 в городе Часов Яр и 1 в Новокалиново. Еще 2 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения захватчики убили 1501 гражданских лиц, ранили - 3488. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В Лимане Донецкой области криминалисты эксгумировали тела еще трех гражданских мужчин.