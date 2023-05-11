Донецкая область: оккупанты убили трех гражданских, еще двое ранены

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"За 10 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области - 2 в городе Часов Яр и 1 в Новокалиново. Еще 2 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения захватчики убили 1501 гражданских лиц, ранили - 3488. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

В Лимане Донецкой области криминалисты эксгумировали тела еще трех гражданских мужчин.