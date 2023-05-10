Донеччина: у деокупованому Лимані поліція виявила три невпізнаних тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували криміналісти у місті Лиман Краматорського району Донецької області. За попередніми висновками двоє з них загинули внаслідок обстрілів під час окупації, смерть третього настала з природних причин, пише УНН з посиланням на поліцію в Донецької області.
Деталі
На деокупованих територіях Донеччини поліціянти виявляють нові поховання й невпізнані тіла. Допомагають у цьому місцеві мешканці, військовослужбовці та спеціальні пошукові загони.
Цитата
"Днями в Лимані слідчі та криміналісти ексгумували тіла трьох цивільних чоловіків. Попередньо встановлено, що двоє з них загинули внаслідок обстрілів, а третій помер в окупації з природних причин", - повідомили у поліції.
З початку деокупації в регіоні виявлено 385 тіл, з них 309 – цивільні. Серед жертв російської агресії - 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено.
Триває робота з ідентифікації загиблих. На сьогодні ідентифіковано 282 особи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Миколаївщині ексгумували тіла ще трьох місцевих мешканців