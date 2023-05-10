Донецкая область: в деоккупированном Лимане полиция обнаружила три неопознанных тела
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Тела еще трех гражданских мужчин эксгумировали криминалисты в городе Лиман Краматорского района Донецкой области. По предварительным выводам двое из них погибли в результате обстрелов во время оккупации, смерть третьего наступила по естественным причинам, пишет УНН со ссылкой на полицию в Донецкой области.
Детали
На деоккупированных территориях Донецкой области полицейские обнаруживают новые захоронения и неопознанные тела. Помогают в этом местные жители, военнослужащие и специальные поисковые отряды.
Цитата
"На днях в Лимане следователи и криминалисты эксгумировали тела трех гражданских мужчин. Предварительно установлено, что двое из них погибли в результате обстрелов, а третий умер в оккупации по естественным причинам", - сообщили в полиции.
С начала деоккупации в регионе обнаружено 385 тел, из них 309 – гражданские. Среди жертв российской агрессии - 174 мужчины, 117 женщин, 6 детей, пол еще 12 человек не установлен.
Продолжается работа по идентификации погибших. На сегодня идентифицировано 282 человека.
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