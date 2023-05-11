Донецька область: окупанти вбили трьох цивільних, ще двох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. За минулу добу, 10 травня, російські окупанти вбили трьох жителів Донеччини, ще двоє дістали поранення. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
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"За 10 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини - 2 у місті Часів Яр та 1 у Новокалиновому. Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення загарбники убили 1501 цивільних осіб, поранили - 3488. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
У Лимані Донецької області криміналісти ексгумували тіла ще трьох цивільних чоловіків.