Донецька область: окупанти вбили трьох цивільних, ще двох поранено

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КИЇВ. 11 травня. УНН. За минулу добу, 10 травня, російські окупанти вбили трьох жителів Донеччини, ще двоє дістали поранення. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Цитата

"За 10 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини - 2 у місті Часів Яр та 1 у Новокалиновому. Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення загарбники убили 1501 цивільних осіб, поранили - 3488. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

У Лимані Донецької області криміналісти ексгумували тіла ще трьох цивільних чоловіків.

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