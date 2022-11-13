Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще один человек получил ранения

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. За 12 ноября российские военные убили двух гражданских в Донецкой области, еще один человек в области получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"За 12 ноября россияне убили 2 гражданских в Донецкой области — в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 2 погибших во время оккупации: в Ямполе и Яровой.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним 

За 11 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами на Донетчине, еще 4 человека в области получили ранения.

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