Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще один человек получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За 12 ноября российские военные убили двух гражданских в Донецкой области, еще один человек в области получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 12 ноября россияне убили 2 гражданских в Донецкой области — в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 2 погибших во время оккупации: в Ямполе и Яровой.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 11 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами на Донетчине, еще 4 человека в области получили ранения.