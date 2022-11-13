Донецька область: окупанти вбили двох мирних жителів, ще одна людина отримала поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За 12 листопада російські військові вбили двох цивільних на Донеччині, ще одна людина в області отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 12 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині — у Бахмуті. Ще 1 людина в області отримала поранення", - йдеться в повідомленні.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 2 загиблих під час окупації: у Ямполі та у Яровій.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині, ще 4 людини в області отримали поранення.