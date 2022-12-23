Донецкая область: оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 7 ранили

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"За 22 декабря россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 во Временном Яру и 2 в Бахмуте. Еще 7 человек в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

21 декабря, российские захватчики ранили 3 мирных жителей Донецкой области.