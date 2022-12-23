Донецька область: окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 7 поранили

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"За 22 грудня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру та 2 у Бахмуті. Ще 7 людей в області дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

21 грудня, російські загарбники поранили 3 мирних жителів Донецької області.