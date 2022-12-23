Донецька область: окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 7 поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. 22 грудня російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини, ще 7 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 22 грудня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру та 2 у Бахмуті. Ще 7 людей в області дістали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
21 грудня, російські загарбники поранили 3 мирних жителів Донецької області.