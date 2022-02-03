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Донецкая область 7 февраля может перейти в "красную" зону

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Донецкая область, как и большинство областей, находится в оранжевом цвете. Однако существуют риски, что уже с понедельника область может перейти в красную зону эпидемиологической опасности. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента охраны здоровья ОГА Александр Педенко во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Донецкая область, как и большинство областей, находится в оранжевом цвете. У нас уже превышены три показателя", - отметил Александр Педенко и добавил, что существуют риски, что уже с понедельника Донецкая область может перейти в красную зону эпидемиологической опасности.

Детали

По его словам, почти 200 детей с COVID-19 и с подозрением на эту болезнь находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Донецкой области. 

"Кровати загружены на 30% от тех кроватей, которые выделены. Происходят определенные изменения: перепрофилирование взрослых кроватей на детские. На сегодня в стационарах, которые оказывают помощь детям с COVID-19, находится 198 детей. Всего в стационарах находится 1017 человек с диагнозом COVID-19 и 179 - с подозрением на эту болезнь", - сказал он.

На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 21 человек, в кислородной поддержке нуждаются 717 человек.

Александр Педенко в очередной раз напомнил, что вакцинация позволяет избежать тяжелого течения болезни и госпитализации, защищает жизнь и здоровье людей. На сегодня полный курс прививки в Донецкой области имеют 606 541 человек, то есть 33,3% населения области.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 4,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 февраля, - почти 40 тысяч, что является антирекордом с начала пандемии. Второй день подряд 4 тысячи госпитализированных и двести летальных исходов.

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