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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Донецька область 7 лютого може перейти у "червону" зону

Донецька область 7 лютого може перейти у "червону" зону

Київ • УНН

 • 20748 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Донеччина, як і більшість областей, перебуває у помаранчевому кольорі. Однак існують ризики, що вже з понеділка область може перейти до червоної зони епідеміологічної небезпеки. Про це повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“Донеччина, як і більшість областей, перебуває у помаранчевому кольорі. У нас уже перевищено три показники”, — зазначив Олександр Педенко та додав, що існують ризики, що вже з понеділка Донецька область може перейти до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Деталі

За його словами, майже 200 дітей з COVID-19 та з підозрою на цю хворобу знаходяться на стаціонарному лікуванні у медичних закладах Донецької області.

“Ліжка завантажені на 30% від тих ліжок, які виділені. Відбуваються певні зміни: перепрофілювання дорослих ліжок на дитячі. На сьогодні у стаціонарах, які надають допомогу дітям з COVID-19, знаходиться 198 дітей. Загалом у стаціонарах знаходиться 1017 осіб з діагнозом COVID-19 і 179 — з підозрою на цю хворобу”, — сказав він.

На апаратах штучної вентиляції легень знаходиться 21 особа, кисневої підтримки потребують 717 осіб.

Олександр Педенко вчергове нагадав, що вакцинація дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації, захищає життя та здоров’я людей. На сьогодні повний курс щеплення на Донеччині мають 606 541 особа, тобто 33,3% населення області.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 4,16 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 лютого, — майже 40 тисяч, що є антирекордом з початку пандемії. Другий день поспіль 4 тисячі госпіталізованих і двісті летальних випадків.

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