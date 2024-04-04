Донецкая область: в прокуратуре показали Нью-Йорк после обстрела, и уточнили количество жертв

Из-за атаки россиян 4 апреля по пгт Нью-Йорк, что в Донецкой области, погибли супруги. Кроме того, травмы получили еще два человека. Их госпитализировали в больницу. Информацию о жертвах российской агрессии поточнили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

Снаряды оккупантов попали по территории частного сектора, в результате чего погибли супруги - мужчина 53 лет и 51-летняя женщина. Также вместе с ними на огороде находилась их 77-летняя родственница, которая получила травмы. Кроме того, от атаки получил телесные повреждения местный житель 74 лет. Оба пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы. - рассказали в прокуратуре.

Детали

По данным следствия оккупационные войска рф атаковали пгт Нью-Йорк Бахмутского района 4 апреля 2024 года, в 17:00. Вероятно, целились из артиллерии.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия этой атаки задокументировали и на фото.

Напомним,

Ранее глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своем Telegram-канале сообщил, что россияне обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области, из-за чего там погибли 2 человека, и еще один человек был травмирован.

Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов