Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов

В марте 2024 года 38% всех атак российской армии на линии фронта пришлось на юго-запад от Донецка. Но россия не достигла каких-то заметных успехов в этом районе. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сводке, количество зарегистрированных российских атак по всей линии фронта в марте 2024 года было на 9% ниже по сравнению с февралем 2024 года, снизившись примерно с 2340 до 2120.

По данным британской разведки, количество зарегистрированных атак на Авдеевском направлении составило треть всех атак в феврале, когда город был захвачен российскими войсками, но в марте сократилось до четверти.

При этом количество зарегистрированных российских атак на юго-запад Донецка выросло с 721 в феврале до 806 в марте, что составляет 38% всех атак на линии фронта.

Несмотря на эти усилия, россия не достигла каких-либо заметных успехов в этом районе и продолжает сражаться за небольшие поселения, включая Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное, - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним

По сообщению Министерства обороны Великобритании россии не хватает солдат для формирования новых военных округов из-за того, что ее войска участвуют в войне в Украине.