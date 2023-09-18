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Донецкая область: враг нанес 10 ударов по гражданскому населению

Донецкая область: враг нанес 10 ударов по гражданскому населению

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. российские войска в течение суток нанесли 10 ударов по гражданскому населению Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, четверо ранены, сообщает полиция Донецкой области, передает УНН

Детали

В течение суток, 17 сентября, российские войска 10 раз ударили по Донецкой области, используя авиабомбы, РСЗО «Град», «Смерч» и артиллерией.

Под огонь попали 7 населенных пунктов области, а именно: Авдеевка, пгт Курдюмовка, Очеретино, Дилиевка, Комар, Ласточкино, Новоукраинка. В результате вражеских атак один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Кроме того, было уничтожено и повреждено 2 гражданских об’объекта – 18 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети.

В Авдеевке было зафиксировано четыре вражеские атаки. Оккупанты сбросили на город две управляемые авиабомбы «ФАБ-250» и обстреляли жилые кварталы из артиллерии. В результате обстрелов двое мирных жителей получили ранения.

Также из «Смерчей» российские войска обстреляли село Комар. В результате обстрела два человека получили ранения. Также было повреждено 11 частных домов, хозяйственная постройка и автомобиль.

Из артиллерии оккупанты обстреляли село Дилиевка. В результате обстрела повреждены пять частных домов и линия электросетей.

Кроме того, стало известно об убитом человеке в Заречном, который погиб в результате минометного обстрела 16 сентября.

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