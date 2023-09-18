Донеччина: ворог завдав 10 ударів по цивільному населенню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. російські війська протягом доби завдали 10 ударів по цивільному населенню Донеччини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо поранені, повідомляє поліція Донеччини, передає УНН.
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Впродовж доби, 17 вересня, російські війська 10 разів вдарили по Донеччині, використовуючи авіабомби, РСЗВ «Град», «Смерч» та артилерією.
Під вогонь потрапили 7 населених пунктів області, а саме: Авдіївка, смт Курдюмівка, Очеретине, Диліївка, Комар, Ласточкине, Новоукраїнка. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула і ще четверо отримали поранення.
Крім того, було знищено та пошкоджено 2 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль, електромережі.
У Авдіївці було зафіксовано чотири ворожі атаки. Окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби «ФАБ-250» та обстріляли житлові квартали з артилерії. У результаті обстрілів двоє мирних мешканців отримали поранення.
Також зі «Смерчів» російські війська обстріляли село Комар. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення. Також було пошкоджено 11 приватних будинків, господарську споруду та автомобіль.
З артилерії окупанти обстріляли село Диліївка. Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних осель та лінію електромереж.
Крім того, стало відомо про вбиту людину в Зарічному, яка загинула внаслідок мінометного обстрілу 16 вересня.
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