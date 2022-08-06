Донецкая область: россияне ночью нанесли удары по городам в относительном тылу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Российские захватчики ночью обстреляли Константиновку, нанесли ракетный удар по Курахово, вражеским атакам подверглись и другие населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"В эту ночь россияне вели интенсивные обстрелы на Донецком направлении и нанесли удары по городам в относительном тылу", - написал Кириленко в Telegram.
Детали
После полуночи, по словам главы ОВА, россияне дважды обстреляли Константиновку, уничтожив подъезд в многоэтажке. Спасатели вытащили из-под завалов и заблокированных квартир 7 человек. Еще одним обстрелом россияне повредили школу – без пострадавших.
Ночь прошла напряженно в Авдеевской, Марьинской и Очеретинской громадах. В Красногоровке повреждены 5 частных домов, в Первомайском снаряды попали рядом с магазином. Информация о пострадавших пока не поступала, отметил Кириленко.
Ракетный удар россияне нанесли по Курахову – попали в школу и жилые дома. Еще одну школу повредили в пгт Кураховка, добавил глава ОВА.
Под российские обстрелы, по его словам, попала Дружковка – повреждено 5 жилых домов.
"Россияне продолжают бить по гражданским и уничтожать социальную инфраструктуру. Оставаться в области – опасно!" – подчеркнул Кириленко.
Дополнение
Правительство 2 августа распорядилось провести обязательную эвакуацию населения из Донецкой области.