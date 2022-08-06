Донеччина: росіяни вночі завдали ударів по містах у відносному тилу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські загарбники вночі обстріляли Костянтинівку, завдали ракетного удару по Кураховому, ворожих атак зазнали й інші населені пункти Донеччини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Цитата
"Цієї ночі росіяни вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку та завдали ударів по містах у відносному тилу", - написав Кириленко у Telegram.
Деталі
Після півночі, зі слів голови ОВА, росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів та заблокованих квартир 7 людей. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу – без постраждалих.
Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено 5 приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила, зазначив Кириленко.
Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому – влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка, додав голова ОВА.
Під російські обстріли, з його слів, потрапила Дружківка – пошкоджено 5 житлових будинків.
"Росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру. Залишатися в області – небезпечно!" - наголосив Кириленко.
Доповнення
Уряд 2 серпня розпорядився провести обов’язкову евакуацію населення з Донецької області.