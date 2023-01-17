Донецкая область: россияне убили еще двух гражданских

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"За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Северном. Еще 1 человек в области получил ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1309 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 2857.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

В Донецкой области под обстрел попала школа.