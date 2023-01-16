На Донеччині під обстріл потрапила школа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Донецькій області під обстріли російських окупантів потрапила Часовоярська школа №17. Обійшлося без постраждалих, повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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Повідомляється, що окупанти обстріляли школу сьогодні вранці. Було пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. Ще два снаряди прилетіли по селищу Новому. Унаслідок обстрілів було пошкоджено 6 будинків.
Нагадаємо
Російські окупанти вночі продовжували обстріл центру та півночі Донецької області.